В Минске стартовала акция солидарности с государствами, пострадавшими от COVID-19

Беду можно преодолеть только общими усилиями. В Минске стартовала акция поддержки и солидарности нашей страны с государствами, наиболее пострадавшими от COVID-19. По инициативе МИД Беларуси, на здании Национальной библиотеки каждый вечер на протяжении недели транслируется символичный призыв: "Трымайцеся! Разам мы пераможам!" на разных языках мира. Это слова поддержки и оптимизма, адресованные международному сообществу.