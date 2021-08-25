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В Минске стартовала акция "Внимание - дети!"
На особом контроле столичной автоинспекции - юные участники дорожного движения. В рамках акции "Внимание - дети!" сотрудники ГАИ дежурят около школ и детских садов перед началом занятий, а также проводят уроки безопасности. Объясняют правила перевозки маленьких пассажиров и родителям. Автолюбители обязаны двигаться только с включенным ближним светом фар.
ГАИ напоминает, знание детьми дорожной грамоты - основа их безопасности. Илья Цветков расскажет подробнее. (видео)
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