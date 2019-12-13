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В Минске стартовала городская акция "Подари улыбку детям"
Волшебные птицы, скоморохи и рыцари. Сегодня в Минске стартовала городская акция "Подари улыбку детям". Она проходит по инициативе комитета по образованию Мингорисполкома вот уже десять лет подряд. Сегодня более двух сотен мальчиков и девочек из Минска окунулись в новогоднюю сказку. Для них прошел праздник "Волшебные приключения в замке белых облаков". Театрализованную программу, мастер-классы, игры и конкурсы подготовили педагоги и творческие коллективы Дворца детей и молодежи.
Этот праздник проходит в рамках новогодней благотворительной акции "Наши дети". Всего же в столице запланировано более полутысячи различных мероприятий.
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