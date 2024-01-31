В Минске стартовала культурно-патриотическая акция "Мы вместе. Нас миллионы!"

Мы должны понимать, что выборы - это будущее страны! Те депутаты, которые займут свои места и которые будут идти от народа, в дальнейшем будут определять курс нашего государства. Чтобы выборы состоялись, люди должны прийти на них. Если мы едины, мы непобедимы!

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной (г. Минска) организации РОО "Белая Русь"