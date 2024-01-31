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В Минске стартовала культурно-патриотическая акция "Мы вместе. Нас миллионы!"
В Минске встречи в трудовых коллективах будут проходить совместно с концертами. Культурно-патриотическая акция "Мы вместе. Нас миллионы" стартовала сегодня в столице на базе УП "Мингаз". Проект охватит свыше полусотни крупных предприятий, организаций и учреждений Минска. Помимо выступлений спикеров, в числе которых руководители организаций, лидеры мнений и представители общественных структур, запланированы и концертные программы с участием белорусских артистов.
Мы должны понимать, что выборы - это будущее страны! Те депутаты, которые займут свои места и которые будут идти от народа, в дальнейшем будут определять курс нашего государства. Чтобы выборы состоялись, люди должны прийти на них. Если мы едины, мы непобедимы!
В первую очередь, гражданин должен оставаться гражданином своей страны. И он должен быть неравнодушным к тем процессам, которые происходят на нашей территории. Если мы вместе, значит, наша Республика Беларусь будет процветать и становиться сильнее, краше, лучше
Акция продлится до 23 февраля.
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