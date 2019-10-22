Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В Минске стартовала международная конференция о развитии Института государственной службы. Экспертной площадкой, где собрались без малого полсотни участников из 20 стран, включая Бельгию, Польшу, Румынию, Францию, Казахстан, стала Академия управления при Президенте Беларуси. Мероприятие организовано совместно с Советом Европы и Астанинским хабом в сфере государственной службы.

Международная конференция в Минске собрала экспертов из 20 стран

На протяжении двух дней, форум продолжится и завтра, участники обсудят подходы к развитию Института госслужбы и обменяются опытом.



О кадровой политике, о работе госаппарата и подготовке будущих управленцев в этих стенах говорили и на встрече Александра Лукашенко со слушателями и преподавателями Академии управления. Участниками диалога стали более 1000 человек. Все внимание, безусловно, молодежи - подрастающим руководителям. Студентов, в свою очередь, интересовали подходы к управлению государством Президента.

