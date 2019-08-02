В Минске стартовала международная конференция по предупреждению потребления подростками наркотиков и алкоголя

В Беларуси число несовершеннолетних осужденных за незаконный оборот наркотиков в 2018-м сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Позитивную динамику отметил заместитель генпрокурора Беларуси Александр Лашин. Сегодня в Минске стартовала международная конференции по предупреждению потребления подростками наркотиков и алкоголя. Специалисты ищут новые методы, как оградить детей от зависимости и преступлений. Для этого будут привлекать к профилактическим беседам с подрастающим поколением общественные и религиозные организации. По данным ООН, во всем мире рост потребления наркотиков за 10 лет увеличился на 30 %. От болезней, связанных с употреблением алкоголя, ежегодно умирает порядка трех миллионов человек.

