Попробовать вкус национальных блюд прошлого века и узнать необычные рецепты можно в столичных кафе и ресторанах. В Минске стартовала Неделя белорусской кухни. Жур с мясом, салат "Журавіны", свинина, фаршированная по-белорусски, гречаники - блины с грибами, а на десерт - "дзьмухаўцы" с медовой подливой. Как всегда, в меню пять блюд по единой цене. Аутентичную рецептуру второй сезон подряд разрабатывает шеф-повар Андрей Измайлович.

