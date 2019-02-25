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В Минске стартовала Неделя белорусской кухни
Попробовать вкус национальных блюд прошлого века и узнать необычные рецепты можно в столичных кафе и ресторанах. В Минске стартовала Неделя белорусской кухни. Жур с мясом, салат "Журавіны", свинина, фаршированная по-белорусски, гречаники - блины с грибами, а на десерт - "дзьмухаўцы" с медовой подливой. Как всегда, в меню пять блюд по единой цене. Аутентичную рецептуру второй сезон подряд разрабатывает шеф-повар Андрей Измайлович.
В XIX Неделе белорусской кухни участие принимают 63 кафе и ресторана. Как правило, после завершения гастрономического проекта самые популярные блюда попадают в основное меню.
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