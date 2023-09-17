22 сентября будет предоставлена скидка на шеринговые велосипеды и электросамокаты двух компаний. Для большего привлечения внимания к данному мероприятию эффективной мерой является предоставление бесплатного проезда. С 22 сентября всем автомобилистам, оставившим своего железного коня дома, будет предоставлена право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте и метрополитене при предъявлении водительского удостоверения или паспорта автомобиля.

Татьяна Дубик, зампредседателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды