В Минске стартовала сезонная торговля

За щедрым урожаем на осенние ярмарки. В столице стартовала сезонная торговля. Каждые выходные богатый ассортимент сельхозпродукции ждет покупателей на основной локации - у "Чижовка-Арены". На выбор овощи и фрукты. Можно приобрести мясную и молочную продукцию, саженцы и семена. А мини-площадки в выходные дни будут работать в каждом районе Минска. Сезон сельскохозяйственных ярмарок продлится до конца ноября, если позволит погода.