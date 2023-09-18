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В Минске стартовала сезонная торговля

За щедрым урожаем на осенние ярмарки. В столице стартовала сезонная торговля. Каждые выходные богатый ассортимент сельхозпродукции ждет покупателей на основной локации - у "Чижовка-Арены". На выбор овощи и фрукты. Можно приобрести мясную и молочную продукцию, саженцы и семена. А мини-площадки в выходные дни будут работать в каждом районе Минска. Сезон сельскохозяйственных ярмарок продлится до конца ноября, если позволит погода.

Официальное открытие сезона осенних ярмарок в столице пройдет в ближайшую субботу, 23 сентября, на площадке у Дворца спорта. На этой же локации торговые ряды развернутся 14 и 15 октября, 4 и 5 ноября.

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