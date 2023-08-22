В Минске стартовала третья смена для юных экологов - отдых на природе, зеленые инициативы и полевые наблюдения

10 дней отдыха на природе, зеленых инициатив и полевых наблюдений. В столице стартовала заключительная, третья, смена для юных экологов. На берегу Чижовского водохранилища около 70 детей проводят лето с пользой. Это ученики так называемых зеленых классов, которые существуют при школах и гимназиях Минска.