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В Минске стартовала третья смена для юных экологов - отдых на природе, зеленые инициативы и полевые наблюдения

10 дней отдыха на природе, зеленых инициатив и полевых наблюдений. В столице стартовала заключительная, третья, смена для юных экологов. На берегу Чижовского водохранилища около 70 детей проводят лето с пользой. Это ученики так называемых зеленых классов, которые существуют при школах и гимназиях Минска.

Импровизированный городок, где проводят время любители природы, вмещает полевую кухню, лабораторию, палатки для отдыха, зоосад и игровую. По примеру зеленоклассников ближе к природе стала и Александра Гойтан (видео).

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