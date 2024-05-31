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В Минске стартовала церемония вручения наград ХV Национального телевизионного конкурса "Телевершина"

В Минске стартовала церемония вручения наград ХV Национального телевизионного конкурса "Телевершина"

В Минске стартовала церемония вручения наград ХV Национального телевизионного конкурса "Телевершина", сообщает БЕЛТА.

Отметить выдающиеся достижения в телевизионной сфере страны за 2022-2023 годы собрались ведущие представители телевизионных СМИ Беларуси, журналисты и творческие работники. На сцену за заслуженными наградами поднимутся самые яркие представители современной белорусской медиасферы.

Всего на конкурс было подано более 220 заявок.

Учредителями конкурса выступают Министерство информации, Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, ЗАО "Второй национальный телеканал" и ЗАО "Столичное телевидение".

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