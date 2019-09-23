В Минске стартовали международные соревнования по стрельбе из боевого оружия среди спецназа

Они приурочены к 30-летию группы "А" Комитета госбезопасности. Мероприятие проходит на разных военных полигонах и стрельбищах Беларуси. Вначале определят лучших снайперов в индивидуальных зачетах, после начнутся командные упражнения. Это, кстати, самый зрелищный этап. Участникам предстоит отработать задания, связанные со спецификой работы, - освобождение заложников, охранные мероприятия и локализация незаконных бандформирований.