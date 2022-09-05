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В Минске стартовали первые в стране курсы по защите персональных данных

Не допустить незаконного распространения персональных данных и защитить информацию в соответствии с законодательством.

Сегодня в Минске стартовали первые в стране курсы по защите персональных данных. Пока программа рассчитана на недельный срок. А базой для нового курса стал Национальный центр защиты персональных данных.

Преподаватели обучат правильной и в рамках закона работе с информацией. В этом помогут современные программы и квалифицированные специалисты - эксперты в сфере информационной безопасности, профессора профильных вузов.

Образовательная программа направлена на две категории работников. Первая категория - это лица, которые осуществляют внутренний контроль за обработкой персональных данных. Вторая категория - это те лица, которые непосредственно осуществляют обработку. И у нас в центре мы обучаем и одну, и вторую категорию особенностям того, как применять закон о защите персональных данных на практике.
Антон Парфенчик, преподаватель курсов повышения квалификации
Очень важно, чтобы лица, которые пройдут обучение у нас, могли донести нормативные требования, которые законодательно закреплены, до остальных работников организации. Потому что ответственность за нарушение законодательства о персональных данных очень серьезная - до 5 лет лишения свободы. Важно быть вооруженными этими знаниями и выполнять свои трудовые обязанности без неблагоприятных последствий.
Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси

Курсы будут полезны как госорганизациям, так и частному бизнесу. На сегодняшний момент заявки на обучение подали более 3 000 человек.


Фото: pixabay.com

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