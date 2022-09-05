В Минске стартовали первые в стране курсы по защите персональных данных

Образовательная программа направлена на две категории работников. Первая категория - это лица, которые осуществляют внутренний контроль за обработкой персональных данных. Вторая категория - это те лица, которые непосредственно осуществляют обработку. И у нас в центре мы обучаем и одну, и вторую категорию особенностям того, как применять закон о защите персональных данных на практике.

Антон Парфенчик, преподаватель курсов повышения квалификации