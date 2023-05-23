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В Минске стартует 28-й Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси - 2023"

Сегодня в Минске начинает работу 28-й Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси - 2023". Среди участников - около 150 компаний. Это представители не только Беларуси, но и Венгрии, Индии, Ирана, Китая, России, Пакистана и Республики Кореи.

Запланировано проведение свыше 30 научно-практических конференций, посвященных инновационным медицинским практикам и технологиям в различных областях здравоохранения, а также обширная деловая программа. Завтра состоится Белорусско-индийский фармацевтический форум.

Во время специализированной выставки белорусские производители продемонстрируют отечественные разработки: оборудование, инструменты, лекарственные средства и препараты медназначения, а также программные и высокотехнологичные продукты. Форум продлится до 26 мая.

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