В Минске стартует 9-дневный марафон предкастингов проекта X-Factor Belarus

Громкое возвращение вокального проекта X-Factor Belarus. Творческая команда популярного шоу продолжает искать таланты. На этот раз в Минске. Столицу ожидает настоящий 9-дневный марафон предкастингов. По сути, это живые прослушивания в присутствии экспертов. Исполнять композиции нужно а капелла, то есть - без любого музыкального сопровождения.



Накануне в Малый зал концертного зала "Минск" заехала техническая команда Белтелерадиокомпании, они подготовили площадку для предстоящих прослушиваний: всего понадобилось почти 4 фуры оборудования, включая световые приборы, звук и, конечно, камеры. Они расставлены по периметру и будут сопровождать артистов повсюду. Так что, участники отбора практически с порога оказываются на съемочной площадке.



Сегодня же станут известны имена наставников проекта X-Factor Belarus. Первыми обо всем узнают подписчики Instagram-аккаунта шоу. В 14:00 объявят имя первого звездного судьи. Не пропустите! И следите за обновлениями и новостями проекта.





