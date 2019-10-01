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В Минске открылся фестиваль документального кино "Евразия.DOC"

Четвертый фестиваль начал свою работув кинотеатре "Беларусь" показом белорусского фильмаИгоря Позняка "Знак равенства". Всего за время фестиваля зрителям покажут 28 документальных фильмов из 12 стран. Пройдут встречи с авторами и круглые столы с международными экспертами. Участники форума - как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, США, Эстонии, Казахстана, Грузии.

Продлится форум до 4 октября. Победителей определит международное жюри - известные кинодокументалисты, политологи и журналисты. В этом году было подано более 150 заявок из 17 стран.

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