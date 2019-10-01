3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске открылся фестиваль документального кино "Евразия.DOC"
Четвертый фестиваль начал свою работув кинотеатре "Беларусь" показом белорусского фильмаИгоря Позняка "Знак равенства". Всего за время фестиваля зрителям покажут 28 документальных фильмов из 12 стран. Пройдут встречи с авторами и круглые столы с международными экспертами. Участники форума - как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, США, Эстонии, Казахстана, Грузии.
Продлится форум до 4 октября. Победителей определит международное жюри - известные кинодокументалисты, политологи и журналисты. В этом году было подано более 150 заявок из 17 стран.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов