В Минске стартует форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти"

Буквально через полчаса в белорусской столице официально откроется "Минский диалог" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". В широкой дискуссии о международных отношениях и путях обеспечения безопасности на европейском континенте примут участие более полутысячи экспертов из стран ЕС, России, США, Китая.



О последних минутах до старта масштабного международного форума - наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).