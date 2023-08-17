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В Минске стартует II Международный антифашистский конгресс

Более 30 стран примут участие в Международном антифашистском конгрессе, который стартует 17 августа в Минске.

Форум проходит по инициативе Минобороны, он призван укрепить усилия в противодействии распространению фашизма и нацизма в мире, а также сохранить историческую правду о Второй мировой войне. В ходе конгресса на площадке у Центрального дома офицеров будут работать тематические выставочные экспозиции.

Напомним, I Международный антифашистский конгресс проходил в 2022 году в Москве.

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