В Минске стартует II Международный антифашистский конгресс

Более 30 стран примут участие в Международном антифашистском конгрессе, который стартует 17 августа в Минске.

Форум проходит по инициативе Минобороны, он призван укрепить усилия в противодействии распространению фашизма и нацизма в мире, а также сохранить историческую правду о Второй мировой войне. В ходе конгресса на площадке у Центрального дома офицеров будут работать тематические выставочные экспозиции.