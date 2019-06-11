В Минске стартует марафон "Беларусь помнит. Родные лица Победы"

Сегодня в Минске стартует марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Во время путешествия по местам боевой славы будет создан национальный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Участники соберут краткие сведения о ветеранах и фотоснимки белорусов-освободителей. Поделиться историями своих родственников может каждый. Для этого в путь отправится передвижная лаборатория. А 3 июля созданный альбом станет частью экспозиции Музея истории Великой Отечественной. Сам же марафон через несколько часов стартует у стелы "Минск - город-герой". В центре столицы пройдет торжественная церемония, и участники отправятся в Барановичи.