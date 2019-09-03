В Минске стартует международная конференция по борьбе с терроризмом

В Минске сегодня стартует международная конференция высокого уровня. Посвящена она борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов. Совместный форум по линии Беларусь - ООН затронет самые важные темы в вопросах мировой безопасности от террористических угроз. Ученые с мировым именем, представители спецслужб, дипломаты - наша столица снова стала центром международного диалога.



О чем будут говорить и как идет подготовка к конференции? На связи со студией наш политический обозреватель Алексей Волков (прямое включение).



Доброе утро! Мы находимся в Национальном выставочном центре "БелЭкспо", где буквально в течение часа начнется международная конференция "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использование новых и возникающих технологий". Название, конечно, длинное, впрочем, как и список участников: 55 стран, представители ООН, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, ОДКБ, даже Интерпол и Шанхайская организация сотрудничества. Такое количество сотрудников спецслужб и дипломатов на квадратный метр собралось не просто так: если взглянуть в ежегодный глобальный индекс терроризма, то число терактов сократилось в мире примерно на четверть.



Однако эксперты не спешат радоваться. Дело в том, что адепты бомб и страха все больше уходят в цифровое пространство. А оно, как известно, не знает границ. Кроме уже всем известных фейковых новостей, вербовки тем же "Исламским государством" людей в свои ряды через соцсети, обнажилась еще одна проблема - искусственный интеллект. До мрачных тонов писателей-фантастов еще далеко, но так называемый ИИ, который используется и в промышленности и даже в медицине, в неправильных руках может стать оружием страшнее ядерного. Один из примеров - технология "фальшивых людей" или deepfake. Нейронная сеть за секунды способна создать на видео копию любого человека, и изображение можно подложить и в сериал, и в какой-нибудь провокационный ролик, причем отличить почти невозможно. Все это умножается на уязвимость персональных данных в Глобальной паутине.



Если немного утрировать, то получается что цифровой пистолет у виска почти каждого пользователя интернета. Отсюда и выходит на передний план вопрос информационно-психологической безопасности, что тоже наверняка обсудят на конференции в Минске. До старта остается чуть менее часа. Всего же дискуссия о борьбе с чумой XXI века будет поделена на несколько крупных сессий.