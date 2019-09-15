В Минске стартует полумарафон

И уже на старте наш корреспондент Павел Капуцкий.



Сегодня буду бегать, но только за интервью. Хотя с гордостью могу заявить, что участвовал в первом полумарафане, тогда преодолел дистанцию в 5 с половиной километров. Нынешний забег – пятый, за эти годы изменения, конечно, есть.



Главное - количество участников. В 2015 году их было 16 тысяч. Нынче в два с половиной раза больше - рекордные 40 тысяч. Почти все любители, но есть и профессионалы. Например, Светлана Куделич, Марина Доманцевич, двукратный победитель минского забега кениец Хилари Киптум Майо Кимайо и другие. Спортсменов удается заманить в том числе и призовым фондом. Победители у мужчин и женщин на дистанции 21 километр получат по 6 тысяч рублей.



Итак, в 9:45 старт на дистанции 10 с половиной километров. В 12:30 самые массовые - 5 с половиной. Главный, тяжелый забег, тот самый полумарафон - 21 километр 97 метров - начинается прямо сейчас.



Организаторы специально отправили на трассу самых выносливых первыми, опасаясь, что днем будет жарко. Но погода сегодня для бега идеальная. Солнце не жжет, а температура воздуха около 10 градусов. Примерно через час ждем на финише первых участников.