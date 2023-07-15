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В Минске стартует продажа товаров для нового учебного года
Сегодня в универмагах Минска заработают школьные базары. Там будут представлены одежда, обувь, галантерейные товары, письменные принадлежности. Перечень позиций, необходимых ученикам начальной, базовой и средней школы, регламентируется Министерством образования с учетом требований МАРТ. С середины августа у Дворца спорта начнет работу школьная ярмарка.
Ориентировочная стоимость школьного набора для учеников младших классов от 360 до 1150 рублей. Для старшеклассников - от 460 до 1200 рублей. Это примерно на 3,5 % больше по сравнению с прошлым годом. При организации торговли мы тесно сотрудничаем с предприятиями концерна Беллегпром и предприятиями, которые входят в их состав. Они, конечно, каждое представят свою коллекцию.
Что касается школьной формы, то с этого учебного года будет введен второй обязательный элемент костюма для учеников. Его каждое учреждение образования также выберет индивидуально. Каким образом будет приобретаться школьная форма (индивидуально или напрямую у производителей, родители и педагоги решают вместе).
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