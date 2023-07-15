В Минске стартует продажа товаров для нового учебного года

Ориентировочная стоимость школьного набора для учеников младших классов от 360 до 1150 рублей. Для старшеклассников - от 460 до 1200 рублей. Это примерно на 3,5 % больше по сравнению с прошлым годом. При организации торговли мы тесно сотрудничаем с предприятиями концерна Беллегпром и предприятиями, которые входят в их состав. Они, конечно, каждое представят свою коллекцию.

Ирина Маслакова, замначальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома