В Минске стартует выставка-ярмарка "Отдых-2023"

Планируем отпуск. Сегодня в Минске открывается выставка-ярмарка "Отдых-2023". Во Дворце спорта соберутся десятки представителей отрасли. Событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный - эти и другие виды туризма будут представлены в течение трех дней. Ежегодный форум пройдет в 25-й раз. Юбилей отметят с деловым размахом: в эти же дни Минск примет еще одно важное мероприятие - Российско-белорусский туристический конгресс. К слову, в Беларуси за прошлый год отдохнули почти 5 млн туристов. Большинство из них - россияне.

Дополнено

Как сообщаетБЕЛТА,организатором мероприятия выступает Национальный выставочный центр "БелЭкспо" совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси, Национальным агентством по туризму Беларуси при поддержке профильных объединений.

Событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, экстремальный и спортивный туризм, транспортная доступность и безопасность путешествий, образование и подготовка кадров, digital-технологии и новые туристические бренды - все это и многое другое в программе крупнейшего туристического мероприятия Беларуси "Отдых-2023".

Экспозиция юбилейной выставки в этом году объединяет свыше 300 участников туристической индустрии и представляет собой активную деловую площадку для регионов, стран и туристических компаний со всего мира.

За три дня свой туристический потенциал, новые программы и предложения продемонстрируют туроператоры, санатории, агроусадьбы, медицинские и SPA- центры, отели, гостиницы и загородные комплексы, а также страховые и транспортные компании.

Международный статус выставки в этом году поддерживают сразу несколько зарубежных стран-участниц: Россия, Узбекистан, Куба, Болгария, Грузия, Пакистан, Венесуэла.

Самую большую выставочную экспозицию представляет Российская Федерация. Свою туристическую мощь и силу презентуют разные регионы страны-соседки: Нижегородская (генеральный партнер выставки), Воронежская, Псковская и Тюменская области, Калининград и Санкт-Петербург (город - партнер выставки), Карелия.

Широко представлены белорусские здравницы и агроусадьбы, медицинские и SPA-центры, загородные комплексы, охотничьи и рыболовные угодья. Также на мероприятии состоится презентация актуальной услуги глэмпинг - отдых в "отелях" под открытым небом.

Выставка "Отдых-2023" может не только в целом дать представление о состоянии туристической отрасли Беларуси и основных направлениях для путешествий, но и поможет любому потребителю найти ту программу отдыха, которая ему понравится.

Среди участников выставки на коллективном стенде также представлены 14 предприятий Управления делами Президента Республики Беларусь: Березинский биосферный заповедник, национальные парки "Браславские озера", "Беловежская пуща", "Нарочанский", "Припятский" и т.д.

Одно из самых интересных направлений выставки - промышленный туризм. Свои предложения по индустриальным турам и экскурсиям на предприятия представят завод "Гранит", Минский тракторный завод, БЕЛАЗ, "Лидское пиво". Все подробности экскурсионных программ можно будет узнать у представителей предприятий на выставке.

В этом году на выставке "Отдых-2023" запланирована насыщенная деловая программа. Круглые столы, семинары, практические кейсы и презентации позволят всем участникам и гостям форума найти ответы на многие актуальные вопросы. Так, в первый день работы выставки, 13 апреля, профессионалов турбизнеса пригласят на B2B-воркшоп LEISURE&TRAVEL, где участники смогут провести более 25 встреч с туристическими агентами и операторами для знакомства и налаживания партнерства.

Во время круглого стола "Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь" спикеры и участники обсудят направления туризма, в которых все турпоездки приурочены к каким-то увлекательным событиям.

Не менее интересной станет презентация новых объектов туристической инфраструктуры, подготовленная Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь также подготовило разнообразные активности на открытой площадке, чтобы сделать 25-ю Международную выставку-ярмарку туристических услуг "Отдых-2023" еще более запоминающейся.