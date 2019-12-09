В Минске стартует зимняя акция помощи бездомным

Представители территориальных центров соцобслуживания населения, милиции, здравоохранения объедут места возможного нахождения лиц без определенного места жительства. Нуждающимся будет оказана необходимая помощь: выдана теплая одежда и горячее питание, предложен ночлег в специализированном доме по ул. Ваупшасова, 42. При необходимости человека могут направить на лечение.



Участие в акции "Социальный патруль" могут принять и жители Минска. Приносить продукты и теплую одежду для бездомных можно в районные территориальные центры социальной защиты населения.



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