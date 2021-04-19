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В Минске стартовала Неделя белорусского предпринимательства
Неделя белорусского предпринимательства стартовала. В программе - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события по всей стране. Одним из важнейших мероприятий станет III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.Там обсудят вопросы, которые волнуют белорусский бизнес. Например, государственно-частное партнерство и меры поддержки. Представят и традиционный индекс делового оптимизма.
В рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучшие город, район и область для бизнеса Беларуси - 2020".
Беларусбанк: Поддержка малого и среднего бизнеса
В этом году проведение Недели белорусского предпринимательства в очередной раз поддержал Беларусбанк. Присутствуя в каждом регионе, отдельное внимание это учреждение уделяет поддержке бизнеса на местах, кроме банковских, предлагая поддерживающие небанковские услуги - консалтинговые, лизинговые, брокерские, тем самым создавая экосистему развития бизнеса.
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