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В Минске строится Национальный футбольный стадион

В Минске в 2024 году появится большой спортивный кластер республиканского значения. Его сформируют сразу несколько объектов. На площадке между Партизанским проспектом и Ванеева, где сегодня возводят Национальный футбольный стадион. Он станет доминантой. Арена рассчитана на 33 тыс. мест. Это совместный китайско-белорусский проект.

А рядом началась реконструкция стадиона "Трактор" - одного из старейших спортивных объектов Минска. К работам присоединятся и студенты - это станет молодежной стройкой. А уже осенью в эксплуатацию сдадут и гимнастический зал "Кольца Славы", который находится возле "Трактора".

Газон остается у нас, а по краям мы добавляем два тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием. Идет ремонт трибун. А в "Кольцах Славы" мы заменили витражи, кровлю, утеплили фасады.
Александр Степанов, замглавы администрации Заводского района г. Минска

Национальный футбольный стадион сможет принимать любые спортивные соревнования международного уровня.

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