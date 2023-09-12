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В Минске строится Национальный футбольный стадион
В Минске в 2024 году появится большой спортивный кластер республиканского значения. Его сформируют сразу несколько объектов. На площадке между Партизанским проспектом и Ванеева, где сегодня возводят Национальный футбольный стадион. Он станет доминантой. Арена рассчитана на 33 тыс. мест. Это совместный китайско-белорусский проект.
А рядом началась реконструкция стадиона "Трактор" - одного из старейших спортивных объектов Минска. К работам присоединятся и студенты - это станет молодежной стройкой. А уже осенью в эксплуатацию сдадут и гимнастический зал "Кольца Славы", который находится возле "Трактора".
Газон остается у нас, а по краям мы добавляем два тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием. Идет ремонт трибун. А в "Кольцах Славы" мы заменили витражи, кровлю, утеплили фасады.
Национальный футбольный стадион сможет принимать любые спортивные соревнования международного уровня.
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