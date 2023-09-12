В Минске строится Национальный футбольный стадион

Газон остается у нас, а по краям мы добавляем два тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием. Идет ремонт трибун. А в "Кольцах Славы" мы заменили витражи, кровлю, утеплили фасады.

Александр Степанов, замглавы администрации Заводского района г. Минска