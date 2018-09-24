В Минске строится все больше детских площадок нового формата

В столичных дворах появляются комплексы из бревен, канатов, каучуковых покрытий и даже из автопокрышек. Популярным становится также мини-воркаут для маленьких и площадки с навесами от дождя. Привычные же элементы, горки и качели - преимущественно из природных материалов, но главный акцент архитекторы делают на рельеф.