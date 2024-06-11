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В Минске студотряды открывают третий трудовой семестр, молодежи предлагается около 15 тыс. вакансий
В Минске 11 июня торжественно открывается третий трудовой семестр студотрядов. Старт запланирован вечером на площадке у центральной арки стадиона "Динамо". Бойцы студотрядов уже возложили цветы к стеле "Минск - город-герой". В мероприятии приняли участие более 1 тыс. молодых людей, ветераны движения и руководство Минска.
Студотрядовское движение в Беларуси с каждым годом растет. Сейчас молодежи предлагается порядка 15 тыс. вакансий. В планах за весь период трудоустроить более 18 тыс. молодых ребят по разным направлениям.
Большой популярностью у молодежи в этом году пользуется сервисное направление. Это работы в ресторанах, гостиницах, детских лагерях, в том числе как обслуживающий персонал. Вторым по значимости для нашей молодежи является педагогический профиль - работа вожатыми. Дальше идут строительные отряды. У нас в городе большое количество знаковых объектов, которые возводятся с участием наших студенческих отрядов города Минска.
Торжественное открытие третьего трудового семестра будет предварять шествие. Кульминацией станет получение трудовых путевок студотрядами. По традиции сам старт дадут нажатием специальной кнопки. Финальным аккордом церемонии открытия станет общее исполнение гимна студенческих отрядов. И яркое завершение - концерт под открытым небом "Лето. Солнце. Студотряд" с участием артистов белорусской эстрады, музыкальных коллективов и кавер-групп.