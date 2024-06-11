В Минске студотряды открывают третий трудовой семестр, молодежи предлагается около 15 тыс. вакансий

Большой популярностью у молодежи в этом году пользуется сервисное направление. Это работы в ресторанах, гостиницах, детских лагерях, в том числе как обслуживающий персонал. Вторым по значимости для нашей молодежи является педагогический профиль - работа вожатыми. Дальше идут строительные отряды. У нас в городе большое количество знаковых объектов, которые возводятся с участием наших студенческих отрядов города Минска.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ