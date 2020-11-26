ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске суд огласил приговор обвиняемому, который поддался на призывы телеграм-каналов вредить правоохранителям

Уничтожение имущества общеопасным способом, а также угроза насилия в отношении милиционера. В Минске суд огласил приговор обвиняемому по данным статьям, который поддался на призывы телеграм-каналов вредить правоохранителям. Обвиняемый ранее дважды уже привлекался к уголовной ответственности. Что касается потерпевшего милиционера, никаких исковых требований о компенсации морального или материального вреда он не предъявлял. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все