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В Минске судят фигурантов, которые планировали убить Президента
В Минске продолжается судебный процесс по делу о попытке госпереворота. Напомним, на скамье подсудимых 5 человек. В первый день прокурор зачитал обвинение двум фигурантам - Александру Федуте и Юрию Зенковичу. Заметим, что Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Да еще и просил сделать процесс открытым. Последнее поддержал еще один обвиняемый - Григорий Костусев. 1 августа прокурор зачитал обвинение Костусеву. И это обвинение в тяжких преступлениях. Согласно материалам следствия, Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук планировали убийства Президента, его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников – были составлены целые списки с фамилиями. Была попытка совершить вооруженный госпереворот и начать гражданскую войну в Беларуси. Доказательства их вины железобетонные. Остается только вопрос, каким будет решение суда.
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