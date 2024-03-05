В Минске судят одного из руководителей крупнейшего преступного скам-сообщества

Почти за три года и только в Беларуси - больше 6 тысяч списаний с карт-счетов более чем на полтора миллиона рублей.

В Минске начались судебные разбирательства по делу в отношении кодера крупнейшей транснациональной скам-группы. Это группа хакеров из 700 участников из Беларуси, России, Украины и других русскоязычных стран, которые наживались на пользователях торговых онлайн-площадок. Заседание прошло в присутствии учащихся Минского радиотехнического колледжа.

Фигурант, представший перед судом, - 18-летний житель столицы. Он обвиняется по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Это одна из ключевых фигур. В 2021 году парень разработал программное обеспечение, с помощью которого делались клоны интернет-ресурсов - маркет-плейсов, сервисов служб доставки и платежных сервисов - и параллельно администрировал чаты.

Способ совершения хищений строился на том, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего при переписке, которая велась в интернете, в основном с использованием интернет-мессенджеров, зарегистрированных с использованием абонентских номеров как РБ, так и иностранных абонентских номеров. Леонид Мельник, замначальника управления Центрального аппарата СК Беларуси



"При помощи данных абонентских номеров связывались по объявлениям, которые потерпевший размещал о продаже того или иного товара. И под видом желания приобретения данного товара, преступники пересылали фишинговую ссылку", - отметил Мельник.

Переходя по фишинговым сайтам, тысячи белорусов вводили там реквизиты своих карт и теряли деньги - всего больше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Таков, по версии следствия, общий ущерб.