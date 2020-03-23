В Минске судят участников договорных матчей

На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и волейболу, а также организаторы серой схемы. По информации ГУБОП, двое из обвиняемых передавали деньги спортсменам, а те в свою очередь делали нужный результат матчей. При этом организаторы ставили деньги в букмекерских конторах на известный счет и получали деньги. Добавим, схема работала с февраля 2017. В деле установлены 15 подкупов участников соревнований, а также 12 фактов мошенничества, когда фигуранты обманули букмекеров. Нынешнее дело состоит из 35 томов. Часть фигурантов после начала уголовного дела уже была оштрафована клубами или дисквалифицирована.