В Минске суровые зимние условия, но дорожные службы оперативно очищают проезжую часть

Мороз и снег - в Минске суровые зимние условия. Дорожные службы столицы оперативно очищают проезжую часть. Спецтехника в первую очередь работает на каркасных улицах и проспектах. Особое внимание и безопасности передвижения пешеходов. Коммунальные службы в усиленном режиме обрабатывают дворовые территории. Используют песчано-соляную смесь. Задача - очистить пешеходные дорожки и лестницы, чтобы избежать травмирования горожан.