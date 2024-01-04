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В Минске суровые зимние условия, но дорожные службы оперативно очищают проезжую часть

Мороз и снег - в Минске суровые зимние условия. Дорожные службы столицы оперативно очищают проезжую часть. Спецтехника в первую очередь работает на каркасных улицах и проспектах. Особое внимание и безопасности передвижения пешеходов. Коммунальные службы в усиленном режиме обрабатывают дворовые территории. Используют песчано-соляную смесь. Задача - очистить пешеходные дорожки и лестницы, чтобы избежать травмирования горожан.

Оказывают помощь на дорогах и сотрудники ГАИ. Тем, кто не смог завести свой автомобиль, рекомендуют набрать номер 102. Инспекторы помогут запустить аккумулятор или возьмут машину на буксир.

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