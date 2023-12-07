В Минске тестируют менее агрессивную противогололедную смесь - какие результаты стоит ожидать от эксперимента

Ежегодно на белорусские дороги в гололедицу высыпают тонны песко-соляной смеси. Она эффективна, но не экологична. Так, в этом году появилось нововведение - пилотный проект от Национальной академии наук. Учеными был разработан специальный ингибитор, который на 30-40 % позволит снизить агрессивное воздействие соляного состава. На каких улицах столицы проходит тестирование "щадящей" смеси и когда будет известен результат эксперимента, смотрите в сюжете Виктории Шарковой.

"Но это же были новые ботинки!" - хотя бы раз в жизни говорил каждый из нас. И чем тоньше материал обуви, тем вероятнее, что прослужит она совсем недолго. Последствия обработки дорог также сказываются и на лапах животных, деревьях, а еще вызывают коррозию металлических конструкций. Президентом была поставлена задача по разработке препаратов, которые окажут наименьшее воздействие.





Разработку на себя взял Институт общей и неорганической химии. За последние несколько лет удалось найти наилучшее химическое соединение. В основе смеси будет все та же соль Беларуськалия, нос добавлением ингибитора. Как отметили сами разработчики, коррозионная стойкость бетонных и металлических элементов обустройства дорог увеличится на 70-80 %.

Как производители и разработчики, мы очень надеемся, что это средство будет распространено по всей Беларуси. Сейчас происходит апробация в Минске, а там, как говорится, время покажет. Александр Ратько, заместитель директора по инновационной работе Института общей и неорганической химии НАН Беларуси

Исполнителями эксперимента стали столичные коммунальные службы. На сезон уже заготовили 37 тыс. т песко-соляной смеси, а также 6 тыс. т технической соли. Для борьбы с гололедомпутем распыленияона попадает на дорожное полотно, тем самым вызывает солевой ожог у придорожных растений. Ипоскольку ежегодно уходят значительные средства на их замену, было принято решение вычислить, насколько использование нового состава будет выгоднее.

В соль поступает ингибитор, разработанный Академией наук. Беларуськалий выполняет необходимые мероприятия по перемешиванию ингибитора с технической солью. Данный материал будет использоваться на улице Свердлова и улице Ульяновской. Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

На выбранных территориях одна из лабораторий НАН предварительно определила жизненное состояние более 200 растений. Теперь на протяжении четырех месяцев специалисты будут изучать динамику воздействия двух составов на деревья, кусты и саженцы. После чего физиологи дадут заключение.

Физиологические реакции будут такие, как изменение работы фотосинтетического аппарата, изменение обменных процессов и степень окислительных реакций. Будут составлены графики о влиянии той или иной песчано-соляной смеси. Владимир Шуканов, заведующий лабораторией физиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений