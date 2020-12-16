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В Минске тестируют новую разновидность радаров
Ноу-хау - на дорогах столицы. Новые смарт-радары по-умному считывают скорость движения автомобилей. В Минске появилась тестовая зона, где работают камеры с особыми датчиками, которые могут не только фиксировать превышение скорости, но и проезд на красный сигнал светофора, а также отслеживать среднюю скорость движения потока. Площадки выбрали неслучайно - рядом со школой. Здесь есть участки со знаками "40" - именно их водители часто игнорируют.
Сейчас экспериментальная зона находится на контроле ГАИ и центра управления движением. Если анализ статистики даст положительный результат, в следующем году такие камеры появятся и на других сложных участках дорог города.
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