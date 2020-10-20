В минске тинейджеры заблокировали дорогу и получили хороший нагоняй от взрослых

Участниками противоправных акций зачастую становятся подростки. Неокрепшие умы, начитавшись деструктивных и экстремистских телеграм-каналов, пытаются действовать строго по предлагаемой там "методичке". Это кадры с улицы Слободской в Минске. Тинейджеры заблокировали дорогу. Правда вместо одобрения от взрослых - получили хороший нагоняй. Девушка-водитель эмоционально разъяснила молодым людям, что они мешают, ещё один автомобилист вынужден был нарушить ПДД, чтобы проехать, а водитель автобуса объяснил потерявшимся в потоке информации подросткам, для чего людям нужна работа. И за какие деньги родители их кормят и выполняют желания.