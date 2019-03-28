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В мемориальном комплексе "Тростенец" торжественно откроют памятник "Массив имен"
В мероприятии примет участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Политик сегодня прибывает в Беларусь с визитом.
Монумент "Массив имен" посвящен памяти более 10 тысяч граждан Австрии еврейской национальности. В годы Великой Отечественной войны они были вывезены в Беларусь - в один из крупнейших концлагерей Европы "Тростенец". И все были здесь уничтожены. Памятник изготавливался белорусским скульптором по проекту австрийского архитектора. Выполнен из фибробетона. Это бетон высоких марок, который усилен фиброволокном.
Белорусский "Тростенец" для австрийцев является мемориалом национальной памяти. Еще с 2010 года таблицы с именами уничтоженных здесь австрийцев стали появляться на деревьях бывшего концлагеря. Таким образом народ чтит память погибших здесь соотечественников.
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