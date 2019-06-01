В Минске торжественно открыли скульптуру пожарного

Ее сделал белорусский мастер Юрий Анушко. Для этого потребовалось три месяца работы. Было принято решение показать образ спасателя 19-го, начала 20-го веков. Не случайно выбрано и место - площадка рядом со зданием пожарного депо. В композиции огнеборец с багром в руке опирается на водяную помпу. За ним стоит фонарь с колоколом, сделанный из столба 19 века, который нашли при реконструкции здания. В день открытия спасатели ввели и новую традицию - каждый желающий может потереть пуговицу пожарного на удачу. Отмечается, что скульптура может стать новой туристической точкой на карте города.