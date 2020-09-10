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В Минске торжественно открылся модернизированный центр геномных биотехнологий
Геномные биотехнологии считаются очень перспективными во всем мире и активно развиваются. Исследования белорусских ученых не уступают зарубежным, у нас мощная биотехнологическая наука. Открытие модернизированного центра позволит выйти на новый уровень в области изучения генома человека, растений и животных.
А знаете ли вы, что в Минске состоялось торжественное открытие модернизированного центра геномных биотехнологий? Этого события ждали около двух лет. За этот период модернизированы лаборатории, проведено переоснащение оборудования в них в соответствии с задачами, которые будут стоять перед сотрудниками центра, выполнено зонирование помещений, установлены специальная система вентиляции, шлюзы и прочие необходимые новшества. Теперь центр полностью соответствует мировым требованиям.
Геномные биотехнологии считаются очень перспективными во всем мире и активно развиваются. Исследования белорусских ученых не уступают зарубежным. Как говорит заместитель директора Института генетики и цитологии по научной и инновационной работе, модернизация позволит более чем вдвое увеличить объем проводимых генетических анализов, оказывать помощь врачам, специалистам в области охраны окружающей среды, криминалистам, селекционерам и спортсменам.
Как уже говорилось, модернизированный центр оборудован уникальным и дорогостоящим оборудованием. А чтобы специалисты научились на нем работать, их отправляли на стажировки в Германию, Великобританию, США.
И, пожалуй, последнее. Планируется, что модернизация центра позволит расширить спектр услуг по генетическому тестированию предрасположенности к более чем 20 социально значимым заболеваниям.
К слову, сегодня уже более 16 тысяч жителей Беларуси имеют генетический паспорт.
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