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Торжественно открывается выставка TIBO

В эти минуты в Минске торжественно открывается выставка TIBO. В этом году в ней участвуют более 100 компаний из 16 стран. Отметим, практически каждый стенд предлагает электронные системы, которые могут стать элементами электронного правительства. Кроме того, традиционно представлена робототехника. Подробности в наших следующих выпусках.

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