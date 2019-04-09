В эти минуты в Минске торжественно открывается выставка TIBO. В этом году в ней участвуют более 100 компаний из 16 стран. Отметим, практически каждый стенд предлагает электронные системы, которые могут стать элементами электронного правительства. Кроме того, традиционно представлена робототехника. Подробности в наших следующих выпусках.



