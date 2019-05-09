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В Минске царит особый настрой. Все праздничные площадки будут работать до вечера
В столице сегодня царит особый настрой. В парках, на городской набережной, в историческом центре Минска люди веселятся, пробуют свои силы в ремесленном деле, берут мастер-классы по танцам (кстати, в период 40-х были актуальны вальс, танго и пасодобль). А еще узнают интересные военные артефакты и участвуют в исторических квестах.
Сейчас на прямой связи со студией Юлия Токарь. Она находится в парке Челюскинцев (прямое включение). Да, особый настрой сегодня царит во всех уголках Минска. Сюда, в парк Челюскинцев, ветераны пришли вместе с внуками. Нам удалось с ними пообщаться. Послушайте, что они говорят о самом важном дне в их жизни. Вообще же хочу сказать, что Верхний город сегодня смело может побороться за звание самой шумной и насыщенной локации. Территория у ратуши сегодня стала местом дислокации сводной роты трех белорусских фронтов.
Верхний город - это еще и большая танцплощадка
Тут победный вальс, танго, пасодобль. Гуляет сегодня весь город. У Дворца спорта развернулись широкая ярмарка, концерт, турнир по силовому экстриму. Развлечения для детей в парках Горького, Челюскинцев. А после аттракционов самое время отправиться на городскую набережную. В Троицком предместье научат гладить древним утюгом, делать глиняные кувшины на гончарном кругу. Это действительно увлекательно. Так что сегодня можно в городе и потанцевать, и научиться ремесленному делу. Все праздничные площадки будут шуметь до самого вечера. Но мне кажется, не столь важно, где гулять, важно, с каким настроением прожить и запомнить этот исторический день. С Днем Победы, наши зрители.
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