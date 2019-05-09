В Минске царит особый настрой. Все праздничные площадки будут работать до вечера

В столице сегодня царит особый настрой. В парках, на городской набережной, в историческом центре Минска люди веселятся, пробуют свои силы в ремесленном деле, берут мастер-классы по танцам (кстати, в период 40-х были актуальны вальс, танго и пасодобль). А еще узнают интересные военные артефакты и участвуют в исторических квестах.







Сейчас на прямой связи со студией Юлия Токарь. Она находится в парке Челюскинцев (прямое включение). Да, особый настрой сегодня царит во всех уголках Минска. Сюда, в парк Челюскинцев, ветераны пришли вместе с внуками. Нам удалось с ними пообщаться. Послушайте, что они говорят о самом важном дне в их жизни. Вообще же хочу сказать, что Верхний город сегодня смело может побороться за звание самой шумной и насыщенной локации. Территория у ратуши сегодня стала местом дислокации сводной роты трех белорусских фронтов.





Верхний город - это еще и большая танцплощадка