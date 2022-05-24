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В Минске участились случаи укусов клещей

С наступлением стабильно теплой погоды любителям отдыха на природе стоит быть внимательными: в Беларуси активизировались клещи. Чтобы уменьшить риск укусов паразитов, специалисты столичного Центра дезинфекции выезжают на обработку зеленых территорий городских парков и скверов. Медики предупреждают, что клещи являются возбудителями серьезных заболеваний - таких, как боррелиоз, поэтому при обнаружении кровососа необходимо обязательно обратиться к врачу.


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Полина Галун, врач общей практики центральной районной поликлиники № 6 г. Минска: Если есть возможность в ближайшее время обратиться в поликлинику, больницу, лучше обратиться сразу. Там профессионально вам окажут помощь. Если надо, отправят на исследование, дадут нужные препараты. Если нет возможности, то извлечь можно нитками, пинцетом специальным, есть специальные инструменты для извлечения клеща.

От паукообразных также следует оберегать и домашних питомцев. Особенно чувствительны к укусам собаки, поэтому перед выгулом четвероногих нужно обработать специальным спреем или надеть ошейник, пропитанный средством от паразитов.


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