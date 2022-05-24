В Минске участились случаи укусов клещей

Полина Галун, врач общей практики центральной районной поликлиники № 6 г. Минска: Если есть возможность в ближайшее время обратиться в поликлинику, больницу, лучше обратиться сразу. Там профессионально вам окажут помощь. Если надо, отправят на исследование, дадут нужные препараты. Если нет возможности, то извлечь можно нитками, пинцетом специальным, есть специальные инструменты для извлечения клеща.