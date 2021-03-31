В Минске усилят контроль за соблюдением масочного режима

Уже сегодня профильные службы и администрации районов начнут мониторить объекты торговли и общепита. За несоблюдение обязательного масочного режима для руководителей субъектов хозяйствования предусмотрена административная ответственность. При этом работу объектов, где нарушают противоэпидемиологические мероприятия, приостановят до устранения замечаний.