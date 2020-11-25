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В Минске устанавливают и наряжают елки

Праздничные витрины, световые инсталляции и объемные фотозоны. Минск готовится к Новому году. Устанавливают и наряжают елки! К слову, их будет 33. Например, каркас у "Чижовки Арены" практически смонтирован. Кстати, в прошлом году это же дерево красовалось возле Дворца спорта. Поменяла прописку и конусная елка возле Ратуши - засияет она на площадке у Белгосцирка. Композицию дополнит и тематическая фотозона-паровоз.

К слову, декоративные элементы для фотозон, а также елочные игрушки сейчас производят буквально без перерывов. Так, например, художественную форму получают шары, колокольчики, снежинки.

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