В Минске устанавливают и наряжают елки

Праздничные витрины, световые инсталляции и объемные фотозоны. Минск готовится к Новому году. Устанавливают и наряжают елки! К слову, их будет 33. Например, каркас у "Чижовки Арены" практически смонтирован. Кстати, в прошлом году это же дерево красовалось возле Дворца спорта. Поменяла прописку и конусная елка возле Ратуши - засияет она на площадке у Белгосцирка. Композицию дополнит и тематическая фотозона-паровоз.