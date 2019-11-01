На календаре только 1 ноября, а столица уже готовится к Новому году! В Минске устанавливают праздничные елки. Сейчас ведется монтаж конструкций в Каменной Горке, в микрорайоне Брилевичи и в парке имени Горького. Вскоре зеленый каркас начнут собирать и в парке имени Павлова. Всего же в Минске установят около 30 новогодних елей.



Сейчас устанавливают елки в основном на окраинах города. В центре же зеленые красавицы начнут появляться к концу ноября.



