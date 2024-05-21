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В Минске установлен новый рекорд на рынке жилой недвижимости

За первый квартал в Минске было совершено свыше 4 тысяч сделок по купле-продаже квартир. Национальное кадастровое агентство назвало это цифру рекордной относительных прошлых лет. Абсолютное большинство проданных квартир в новостройках - однокомнатные.

Лидером по числу сделок стал Октябрьский район Минска, реже всего покупали квартиры в Партизанском.

Средняя цена на квадратный метр на первичном рынке установилась на уровне 1 465 долларов, на вторичке - 1 420. Самый дорогой район Минска - Центральный.

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