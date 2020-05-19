ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске утвердили схему обращения с коммунальными отходами

Реконструкция контейнерных площадок, мобильные комплексы для раздельного сбора мусора и тематическая интерактивная карта. В столице утвердили схему обращения с коммунальными отходами. Так, в Минске планируют приобрести более 10 тысяч контейнеров. Обеспечат необходимым и частный сектор. Для сбора биоотходов там установят почти 14 тысяч контейнеров. Кроме этого, разработана типичная модульная конструкция для раздельного сбора мусора. Пилотную площадку разместили по улице Ташкентской.

Планируется и создание единой интерактивной карты. В режиме онлайн там можно будет увидеть, где находятся контейнеры и для каких отходов они предназначены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все