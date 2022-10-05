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В Минске увековечили память заслуженного столичного оперативника Петра Пятковского

Мемориальную доску установили на Долгиновском тракте - в доме, где герой милиции прожил два десятка лет. С его именем связана целая эпоха. В середине прошлого века оперуполномоченный предотвратил несколько побегов опасных преступников и вычислил ряд организованных групп расхитителей драгметаллов.

До последних дней (а прожил Петр Пятковский 91 год) герой милиции находился на боевом посту и вел активную общественную деятельность. Напомним, сегодня сотрудники белорусского уголовного розыска отмечают профессиональный праздник.

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