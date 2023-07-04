В Минске увековечили землю с мест гибели Героев Беларуси

Землю с мест гибели Героев Беларуси увековечили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Частицы земли доставили из деревни Арабовщина, где трагически погиб подполковник Владимир Карват и города Барановичи. Там, отводя самолет от жилых домов, разбились летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Память героев почтили близкие и родные, руководство и личный состав ВВС и войск ПВО белорусской армии, а также представители общественных организаций.