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В Минске в 2024 году планируют обновить более 200 домов: список смотрите на сайте городского жилищного хозяйства
Капитальная трансформация столичного жилфонда. Только в этом году в Минске планируют обновить свыше миллиона квадратных метров, это более 200 многоквартирных домов. Весь список доступен на сайте городского жилищного хозяйства. В процессе полностью меняют кровлю, ремонтируют фасады и подъезды, модернизируют инженерную коммуникацию. Уже капитальный ремонт начали по 80 адресах. Строительно-монтажные работы и по улице Лейтенанта Кижеватова. Многоэтажка № 64, одновременно здесь работают свыше полусотни человек. Дедлайн - через полгода. Всего же в Октябрьском районе сейчас комплексный апгрейд проводят на 7 объектах.
К каждому дому подход индивидуальный. Ситуацию предварительно изучают специальные комиссии. В среднем жилье в 5 этажей ремонтируют от 3 до 6 месяцев, высотные объекты - дольше. При статусе историко-культурной ценности это максимальные 14 месяцев. Капитальный ремонт многоэтажек часто сопровождает и комплексное благоустройство дворовых территорий.
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